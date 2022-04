Gazzetta - Spalletti rispetta la Fiorentina: motiverà la squadra ricordando il ko in Coppa

Spalletti tiene concentrata la propria squadra che in questo fine settimana, vincendo, potrebbe sperare anche in un sorpasso

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Restano veramente pochissimi biglietti disponibili per domani (50 mila i presenti), scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che Spalletti tiene concentrata la propria squadra che in questo fine settimana, vincendo, potrebbe sperare anche in un sorpasso, se il Milan a Torino non riuscisse a conquistare i tre punti: "Ma sono tutti discorsi che il tecnico non vuol sentire. Già due volte, contro le milanesi, il Napoli ha avuto l’opportunità ma non è riuscito a rendere al meglio. E poi Spalletti rispetta molto la Fiorentina e il lavoro di Italiano. Piuttosto ai suoi ricorderà la sconfitta bruciante, seppur al supplementare, di Coppa Italia. Proprio perché nulla si può dare di scontato in questo emozionante campionato".