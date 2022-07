Gazzetta - Spalletti stima Politano, in caso di addio pronto il sostituto

Gerard Deulofeu dell’Udinese è da tempo nel mirino azzurro, che ha ottenuto la disponibilità del giocator

"E in attacco oltre al georgiano sono pronte contromosse, nel caso partisse Politano, spinto dal proprio procuratore a cambiare". Sulla Gazzetta dello Sport si parla di Politano e del suo possibile sostituto in maglia Napoli: "Spalletti stima Matteo e dunque è pronto ancora a puntare su di lui, ma se avvenisse la cessione ecco che sugli esterni offensivi il Napoli ha una rosa di nomi per completare e rafforzare l’organico.

Gerard Deulofeu dell’Udinese è da tempo nel mirino azzurro, che ha ottenuto la disponibilità del giocatore - esterno ma anche sottopunta - e al momento giusto De Laurentiis parlerà con i Pozzo, perché di affari insieme ne hanno fatto già parecchi.