Gazzetta - Stipendi allenatori: Spalletti tra i top col nuovo ingaggio

Stefano Pioli è l'unico tra gli allenatori delle big a iniziare la stagione in scadenza di contratto e soprattutto è il tecnico meno pagato tra le squadre top in Italia. L'allenatore del Milan percepisce circa 2 milioni a stagione, decisamente meno rispetto agli 8 di Allegri alla Juve e dei 7 di Mourinho alla Roma. Maurizio Sarri e Simone Inzaghi, rispettivamente alla Lazio e all'Inter ne prendono 4 mentre Luciano Spalletti al Napoli è vicino ai 3 milioni a stagione. Anche Gasperini, unico insieme a Pioli ad essere stato confermato in panchina tra le squadre di testa, all'Atalanta guadagna 2,5 milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.