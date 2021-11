Gazzetta su Osimhen: "Salta il Legia, in forte dubbio anche per l'Hellas"

Osimhen torna già col Verona? Così titola l'edizione odierna della Gazzetta dello sport nell'articolo dedicato alle condizioni fisiche dell'attaccante nigeriano del Napoli: "Una contrattura, al gastrocnemio destro. Che è un muscolo del polpaccio, uno dei cosiddetti gemelli. Niente di grave, ma Victor Osimhen oltre ad aver saltato la partita di ieri a Salerno, sicuramente non partirà per la trasferta in Polonia di Europa League contro il Legia e rimane in forte dubbio per la gara di domenica prossima al Maradona contro il Verona.

Insomma Spalletti dovrà pensare ad altre soluzioni in attesa del recupero del suo goleador. E si è visto a Salerno quanto sia complicato andare in gol per il Napoli senza il proprio riferimento offensivo".