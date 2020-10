Gazzetta sul verdetto: "Tesi del Napoli incontrastabile, tutto è dipeso dall'Asl"

In attesa del verdetto del Giudice Sportivo, il Napoli si sente al sicuro. Non è partito per Torino per cause di forza maggiore. Una scelta inevitabile. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "La tesi del Napoli sembra incontrastabile: il club si rifà al legittimo impedimento a partire per la trasferta di Torino, sopraggiunto dopo il provvedimento della Asl Napoli 1 che ha disposto l’isolamento fiduciario dei due giocatori contagiati e di tutte le persone che sono state a stretto contatto con loro. Sia Zielinski sia Elmas avevano partecipato all’allenamento del giovedì, ovvero due giorni prima della partenza per il capoluogo piemontese".