Gazzetta svela la delusione di Inzaghi: "Non si è sentito tutelato per lo spostamento di Inter-Roma"

Simone Inzaghi non si è sentito tutelato nella vicenda che ha portato allo spostamento di Inter-Roma a domenica. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Poi la riunione con squadra e società per tornare a domenica, anche dopo il crescendo di polemiche, per evitare di giocare sabato.

In generale, un senso di insoddisfazione diffuso, perché il tecnico non si è sentito tutelato a fondo. Questo balletto ha condizionato anche la preparazione della partita di oggi. Quando è sceso in campo per l’allenamento di ieri pomeriggio, per intendersi, era ancora viva l’ipotesi di un rinvio a maggio del match con la Roma”.