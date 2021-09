Gazzetta - Tifosi inglesi avevano preparato un agguato ai napoletani

Non è stata una trasferta tranquilla quella in Inghilterra per i tifosi napoletani. Secondo La Gazzetta dello Sport prima della partita contro il Leicester ci sono stati scontri violenti tra ultras, con gli inglesi che avevano preparato un vero e proprio agguato ai partenopei. Anche sugli spalti, la polizia inglese, ha faticato a evitare ulteriori scontri. Secondo il Leicester Mercury, quotidiano locale che segue le partite delle Foxes, in seguito agli scontri sarebbero stati arrestati almeno 12 tifosi napoletani.