Gazzetta - Tutte le possibilità per il vice Kim: richiesta altissima del Lens per Danso

Napoli alla ricerca del suo nuovo muro difensivo.

Napoli alla ricerca del suo nuovo muro difensivo. Con Kim passato al Bayern Monaco, serve quanto prima un sostituto da piazzare al centro dell'area azzurra e tale operazione appare più difficile del previsto. Nelle ultime settimane si è parlato spesso di Max Kilman, ma il Wolverhampton non si muove dalla sua richiesta di 40 milioni di euro. Una cifra ritenuta eccessiva dalla dirigenza azzurra, che sta vagliando diverse altre ipotesi.

Danso e non solo

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione, sottolineando che il primo nome sulla lista partenopea sia attualmente quello di Kevin Danso. Il centrale austriaco classe '98, che ha già dato disponibilità per trasferirsi a Napoli, viene valutato 30 milioni dal Lens. Per caratteristiche è molto simile a Kim: da capire gli azzurri faranno o meno uno sforzo economico per acquistarlo. In alternativa piacciono Ko Itakura del Borussia Monchengladbach, Konstantinos Mavropanos dello Stoccarda e Josip Sutalo della Dinamo Zagabria. C'è infine un profilo da seguire più in prospettiva, ovvero il classe 2002 del Lione Castello Lukeba.