Il Giornale - In Russia Spalletti ha vinto perché l'interprete non capiva i suoi arzigogoli

Il Giornale oggi in edicola dedica un ritratto a Luciano Spalletti, allenatore spesso descritto come di grande impatto ma non sempre vincente: "Superbo? Presuntuoso? No, no, autostima esagerata? Boh! Comunque in Italia poco, un paio di coppe nazionali e una Supercoppa con la Roma, meglio a San Pietroburgo con lo Zenit, campionati, coppe e supercoppa di Russia, sempre con una riga di simpatici detrattori sulle spalle che tenta di sopportare: lì ha funzionato perché il traduttore certi arzigogoli non li capiva e durante le sue pause sorrideva, così tutto per un po’ è filato liscio.