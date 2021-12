La Stampa: "Pezzuto arbitro di rara mediocrità, punizione del 2-2 regalata"

Anche il quotidiano La Stampa boccia l'operato dell’arbitro Pezzuto, direttore di gara di Sassuolo-Napoli alla prima direzione dei partenopei: "Dopo il magnifico gol di Scamacca che ha riaperto la sfida, e forse i sogni di Mancini, si sono infortunati nell’ordine Fabian e Koulibaly. E prima ancora di preoccuparsene in vista di Atalanta e Leicester, il Napoli ha pagato dazio in tempo reale, subendo il pareggio di Ferrari. Non solo.

Era arrivato in pieno recupero anche il gol del sorpasso del Sassuolo, poi giustamente annullato dal Var, dopo che già quello del pareggio era nato da una punizione regalata da un arbitro di rara mediocrità".