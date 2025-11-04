Libero contro Conte: "Ma quale underdog? Il Napoli ha lo Scudetto sul petto!"

A qualcuno non sono piaciute le dichiarazioni di Antonio Conte ieri in conferenza stampa. Il quotidiano Libero commenta così le parole dell'allenatore azzurro: "La narrazione da "underdog" va bene una volta, quando sei reduce da un decimo posto, non quando porti in Europa uno scudetto. E questo maniavantismo ostinato con cui Conte pensa di proteggere la squadra, magari, forse, sia concesso il dubbio, ne ridimensiona l'orizzonte. É la proiezione di una mancanza di respiro internazionale che fa a pugni con la storia recente del Napoli e l'investimento fatto per riguadagnare questo stesso status. Conte dimentica che l'Europa è un habitat naturale per il Napoli.

L'ha frequentata per 14 anni di fila e De Laurentiis giustamente ha sempre rimarcato questo traguardo: l'anno scorso, il primo con "mister scudetto, è stato l'eccezione, mentre questo è la regola. Chiede ai tifosi di «tapparsi le orecchie» e ascoltare solo lui, ma è proprio lui il primo a riempirle di rumore, di sospetti, di fastidi che con la Champions c'entrano poco o nulla e, soprattutto, che in Europa non interessano a nessuno".