Cresce l'altro Napoli: aumenta la fiducia di Conte su tre alternative

Sono in crescita e in campo, ad ogni azione o tocco palla, sembra dicano: ci siamo anche noi. Si parla di Gutierrez, Lang ed Elmas sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Lo sa bene Conte che ha speso parole d’elogio per ognuno di loro, preziosi alleati di una stagione che si preannuncia lunga e che già presenta insidie una dopo l’altra.

Gutierrez, Elmas e Lang, ovvero quelli dell’ultimo mercato col minutaggio ancora più basso dopo Marianucci, titolare solo contro il Milan a San Siro, sono le soluzioni alternative del Napoli per domani e per le prossime partite: bene tutti, nelle ultime uscite, con apprezzamenti pubblici e una fiducia che cresce".