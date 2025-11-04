Conferenza Conte, Gazzetta: "Già l'espressione all'inizio era un monito..."

Parole forti e concetti chiari per Antonio Conte in conferenza stampa ieri prima dell'Eintracht. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta così le dichiarazioni del tecnico azzurro a poche ore dalla partita del Maradona: "Ci sono vigilie che fanno rumore. E non soltanto per la posta in palio.

D'accordo, Napoli-Eintracht è già un crocevia per la campagna internazionale dei campioni d'Italia, giusto ci sia un carico di tensione alto. Ma l'espressione con cui Antonio Conte si è presentato in conferenza stampa era già un monito. Il tecnico azzurro ne ha un po' per tutti e non le manda a dire", si legge.