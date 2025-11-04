Protesta Eintracht contro il divieto di trasferta: disertato il pranzo Uefa
A poche ore dal calcio d'inizio del match di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte, valido per la quarta giornata della fase campionato, si registra un inaspettato fuori programma che sottolinea il clima di attrito tra i due club. È infatti saltato il tradizionale pranzo UEFA tra le delegazioni. Secondo quanto riportato da Il Mattino, i vertici societari del club tedesco hanno deciso di disertare la trasferta di Napoli in segno di protesta.
Alla base della decisione c'è il forte malcontento per il divieto imposto ai propri tifosi di assistere alla partita al Maradona per motivi di ordine pubblico. Tale divieto è stato stabilito in seguito ai gravi incidenti causati dagli ultras teutonici nel marzo 2023 a Napoli. La misura, non gradita dalla dirigenza dell'Eintracht, aveva già spinto il club a richiedere formalmente alla UEFA la disputa della gara in campo neutro, proposta puntualmente respinta. L'annullamento di un evento istituzionale come il pranzo pre-match conferma la tensione altissima tra le due società.
