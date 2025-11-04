Rischio Champions? Gazzetta: "Se il Napoli non andasse neanche ai playoff..."

vedi letture

Il Napoli sarà impegnato oggi alle 18:45 nella sfida contro l'Eintracht Francoforte, una partita importantissima per il percorso in Champions League, visto che gli azzurri sono fermi a tre punti dopo altrettante partite della League Phase. Su questo si sofferma l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "La mediocrità di classifica che gli azzurri non conoscono in Serie A, dove sono primi in solitaria, è invece visibile in Europa.

Il nostro campionato non sarà più il top nel continente, però che i campioni d'italia non possano entrare tra le 24 è un pensiero che non rispecchia i valori tecnici e caratteriali della squadra. Poi, anche dal playoff, che riguarderà i club tra il nono e il 24 posto, inizierà un'altra competizione. Nella scorsa edizione, il Psg fini 15" nella prima parte, con soli 13 punti".