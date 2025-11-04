Caso Bisseck, Cds svela: “Arbitri divisi, Rocchi chiede aiuto all’Uefa”
La Uefa dà ragione all'arbitro Doveri. Quello di Bisseck su Giovane domenica in Hellas-Verona non era fallo da rosso ma da giallo. Ne scrive con un retroscena il Corriere dello Sport oggi in edicola: “Un caso che Rocchi ha “girato” alla Uefa per avere conforto e confronto. Anche a Nyon ritengono dirimente la direzione generale dell’azione, dunque giallo. Resta che Giovane tocca il pallone verso la sua destra perché da sinistra arriva scomposto Bisseck, dunque la «direzione generale» è una conseguenza. Non fosse stato placcato, il giocatore del Verona avrebbe raggiunto facilmente il pallone.
E poi, come diceva l’indimenticato Farina: la decisione più giusta è quella che ha bisogno di meno spiegazioni”.
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
