Libero - Di Lorenzo rischia il posto in Nazionale: un azzurro dà più garanzie

© foto di www.imagephotoagency.it

Il quotidiano Libero parla degli Europei in vista del debutto dell'Italia sabato contro l'Albania. A rischiare il posto è proprio Di Lorenzo: "Partiamo dal nuovo sistema di gioco, il 3-4-2-1: ha dato risposte ampiamente positive rispetto al vecchio e ormai prevedibile 4-3-3. La difesa a tre vista contro la Bosnia si avvicina alla titolare che ha in mente Spalletti: Darmian dà più garanzie in questo momento rispetto a Di Lorenzo sul centrodestra, Buongiorno ha confermato di poter guidare la retroguardia mentre duella con i centravanti rivali, e Bastoni sostituirà un Calafiori che ha pagato dazio all’emozione ma poi ha iniziato a fare… il Bastoni".