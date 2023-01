Libero - Elkann vuole una Juve opposta a quella di Agnelli e assume il suo rivale in amore

È di ieri la notizia che Francesco Calvo è il nuovo Chief Football Office, il ruolo che è stato ricoperto sino a pochi giorni fa da Maurizio Arrivabene.

La nuova Juventus, quella che sta nascendo in questi giorni dopo la condanna della Procura FIGC, sarà negli uomini - nei vertici - completamente diversa da quella di Andrea Agnelli. L'ha deciso John Elkann e la nomina di Francesco Calvo, il grande rivale in amore di Andrea Agnelli (era andato via dai bianconeri per il legale di sua moglie con l'ormai ex presidente bianconero), ne è la chiara testimonianza. A scriverlo è Libero: