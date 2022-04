Libero - Sarri perse la tensione, questo Napoli può vincere perchè nessuno se l'aspettava

Questo il pensiero espresso dal quotidiano Libero in merito alla lotta scudetto che vede coinvolti gli azzurri di Spalletti

Sarri perse la tensione, questo Napoli può vincere perchè nessuno se l'aspettava. Questo il pensiero espresso dal quotidiano Libero in merito alla lotta scudetto che vede coinvolti gli azzurri di Spalletti: "In attesa del Milan, chiamato ad una prova di maturità definitiva, merita attenzione la squadra di Spalletti, sempre più responsabile e convinta di poter vincere.

Non lo era dai tempi di Sarri ma rispetto ad allora ha meno aspettative, è più leggero. E visto che allora perse per via della tensione, può essere l’anno giusto. Perché è quello che meno si aspettavano tutti".