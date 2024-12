I messaggi di 3 azzurri a Conte: uno di loro ora può diventare l'asso nella manica in campionato

Antonio Conte era arrabbiato nel post-partita, ma di certo non mancano le note positive dopo Genoa-Napoli. E le elenca Pasquale Salvione nel suo editoriale per il Corriere dello Sport. Di seguito uno stralcio: "Da Marassi l’allenatore azzurro si porta altri messaggi importanti. Il primo è stato di conferma, se ce ne fosse ancora bisogno. E porta la firma di David Neres, uno dei pochi in grado di accendere sempre la luce e di regalare emozioni. Non solo l’assist (il quarto in campionato), ma anche tante giocate da vero fuoriclasse. Dribbling, tacchi, fiammate improvvise: il brasiliano può diventare un vero asso nella manica da qui in avanti.

Il secondo, a sorpresa, lo ha mandato Alex Meret. Quando il Napoli è andato in sofferenza, il portiere azzurro è diventato il grande protagonista. Almeno tre miracoli per salvare il risultato, l’ennesima risposta alle continue critiche, la voglia di ribadire di essere il numero uno del presente e del futuro.

Il terzo, l’ultimo, è quello che è arrivato da Frank Anguissa. Non per il gol del vantaggio, non per la sua capacità di essere sempre al posto giusto nel momento giusto, ma per la sua rabbia per i passaggi sbagliati sul 2-0. Quello è l’atteggiamento che ti può far crescere ancora, quelli sono dettagli che fanno la differenza. In quei momenti non bisogna essere superficiali o leziosi, non bisogna avere pietà degli avversari. Solo così si può fare un altro step in avanti. Conte lo urlerà ogni giorno in settimana in allenamento. Potete scommetterci".