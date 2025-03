I numeri stanno con Lukaku: ha contribuito al 34,7% di tutti i gol del Napoli

Numeri alla mano dunque, Lukaku ha contribuito a 17 gol del Napoli, decisamente tanti se si pensa che gli azzurri ne hanno messi a segno 49 in stagione

In estate quando il Napoli ha acquistato Romelu Lukaku in molti si aspettavano una stagione da oltre 20 gol del belga perché, con Antonio Conte in panchina, la speranza di tutti era rivedere quello dei tempi dell'Inter. Al momento è a quota 9 gol in una squadra attualmente al secondo posto in classifica non sono pochi, ma, forse, da lui era lecito attendersi qualcosa in più.

Guardando le statistiche però ci si accorge come l'ex Chelsea sia il miglior marcatore della squadra e addirittura si piazzi al secondo dietro Nuno Tavares nella graduatoria riservata agli assist in Serie A, con ben 7 passaggi che hanno mandato in gol un compagno, ai quali c'è da aggiungere quello in Coppa Italia nel match contro il Palermo.

Numeri alla mano dunque, Lukaku ha contribuito a 17 gol del Napoli, decisamente tanti se si pensa che gli azzurri ne hanno messi a segno 49 in stagione: è il 34,7% del totale. Il classe '93 si dimostra dunque ancora centrale nel gioco di Antonio Conte, che, dopo la partita pareggiata 1-1 al Maradona contro l'Inter, lo ha esaltato, spiegando come quella sia stata secondo lui la miglior prestazione dell'attaccante nel 2024-2025.