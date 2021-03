I quotidiani esaltano Insigne: "Gran gol, non molla mai! Prova di orgoglio"

Lorenzo Insigne è stato il vero trascinatore del Napoli contro il Bologna. Voto 7.5 per l'attaccante azzurro, autore di una bella doppietta. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Prova di orgoglio, per riscattare se stesso e i compagni. Per lui, seconda doppietta". Identica valutazione per il Corriere della Sera.

Voto 8 per il Corriere dello Sport: "Prima firma un grande gol, poi Skorupski gli nega il secondo con una grande parata. Non molla mai, e trova il gol che chiude definitivamente la partita".