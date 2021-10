I quotidiani su Mario Rui: "Scriteriato l'intervento su Moses, l'entrata è scorretta"

Bocciatura inevitabile per Mario Rui per le pagelle di oggi. Il rosso ha inciso. Voto 4 per il Corriere dello Sport: "A dir poco scriteriato l'intervento su Moses che costa l'espulsione". Voto 5 per La Gazzetta dello Sport: "Alla mezz'ora l'entrata su Ayrton è scorretta, il piede è alto, giusto il cartellino rosso".