Repubblica - Conte non ha garantito (ancora) la permanenza al Napoli

Antonio Conte non ha garantito la sua permanenza al Napoli, ma Igor Tudor farà di tutto per allontanarlo dalla Juve. Questo è quanto scrive l'edizione odierna di Repubblica, tornano a parlare del possibile interesse del club bianconero per il tecnico del Napoli: "Un mese fa, la Juve aveva l’idea di prendere per l’anno prossimo un allenatore di vaglia, già pratico di coppe e di campioni. Il nome che circolava con maggiore insistenza, e che continua a circolare, era quello di Conte, che non ha ancora garantito la sua permanenza al Napoli.

Tudor era considerato solamente un traghettatore, ma in tre settimane ha dato qualche scossetta all’ago della bilancia, spostandolo dalla sua parte, anche se chiaramente Giuntoli continua a tenere d’occhio i big della panchina, in Italia e all’estero" si legge sul quotidiano.