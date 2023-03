Repubblica - Così ADL vuole blindare Kvaratskhelia in estate

Pronto un aumento di stipendio a fine stagione per Khvicha Kvaratskhelia. Lo annuncia l'edizione odierna di Repubblica

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Pronto un aumento di stipendio a fine stagione per Khvicha Kvaratskhelia. Lo annuncia l'edizione odierna di Repubblica: "Il 22enne è legato al Napoli con un contratto fino al 2027. Ma non finisce qui: il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a cementarlo ancor di più in azzurro con un adeguamento che comporterà un ricco e meritato aumento di stipendio".