Repubblica - Doppia chance Meret: può riscattare una stagione intera e andare all'Europeo

Con David Ospina k.o. per un problema muscolare, contro l'Inter (ma anche nelle gare successive contro Lazio e Torino almeno) toccherà ad Alex Meret difendere i pali della porta del Napoli. Secondo La Repubblica, è questa l'occasione per riscattarsi in una stagione in cui raramente è stato all'altezza delle aspettative. Ma per il classe '97 questa chance sarà importante anche in ottica Europeo: Roberto Mancini lo terrà d'occhio e nelle prossime settimane scioglierà le riserve sui portieri da convocare. Meret spera.