Repubblica - Due recuperi per il Leicester: Spalletti conta di ritrovare due titolari

Fabian Ruiz ed Insigne si sono aggiunti agli infortunati che salteranno la sfida con l'Atalanta. Nonostante diversi rumors, secondo quanto riferisce Repubblica i due a meno di clamorose novità dovrebbero recuperare già per giovedì per la sfida al Leicester. Due recuperi dunque importanti per una gara decisiva in cui il Napoli avrà un solo risultato a disposizione.