Repubblica - Festa dopo la faticaccia: il Napoli s'è abbassato fidandosi troppo della sua solidità

vedi letture

La capolista se ne va. Festa grande al Maradona per il perentorio allungo in classifica del Napoli che adesso potrà godersi in beata solitudine la sosta del campionato, scrive quest'oggi il quotidiano Repubblica per raccontare della vittoria sul Como e degli azzurri che volano a Fuorigrotta dove sono a punteggio pieno - quarto successo consecutivo - dopo la vitoria su un avversario molto tosto e che ha dato parecchio filo da torcere.

Nonostante il gol in avvio, infatti, la partita è stata una faticaccia e s'è decisa solo nella ripresa. Merito dell'atteggiamento e del gioco del Como, ma anche del tiro di Strefezza al terzo tentativo degli ospiti: "Il Napoli non subiva gol in campionato da 383’ e si è fidato in modo eccessivo della ritrovata solidità del suo pacchetto arretrato, puntando troppo presto sulla difesa a oltranza". Ma l'avvio di ripresa è stato diverso: "Gli azzurri che hanno subito alzato il pressing e creato così i presupposti per ritornare in vantaggio. Olivera ha infatti rubato palla a Sergi Roberto e si è poi fatto stendere in area. Poi Lukaku si è scosso all’improvviso dal torpore con il secondo assist della sua gara e ha innescato Neres per il 3-1. La capolista è in fuga".