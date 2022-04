Repubblica - La richiesta di ADL a Spalletti nel confronto post-Roma

Dopo il pareggio contro la Roma Luciano Spalletti ha avuto un confronto con Aurelio De Laurentiis.

Dopo il pareggio contro la Roma Luciano Spalletti ha avuto un confronto con Aurelio De Laurentiis nel corso del quale - si legge su La Repubblica - il presidente ha chiesto all'allenatore di chiudere al più presto i conti per la qualificazione in Champions League, assicurandosi l'aritmetica di un piazzamento nei primi quattro posti già nelle prossime due partite, al fine di programmare al meglio il futuro, con una certezza (economica e sportiva) in più.