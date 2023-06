Repubblica - Né Nagelsmann né Conceiçao: un solo straniero in lizza per la panchina

Non Julian Nagelsmann, non Sergio Coinceçao e neanche Luis Enrique. C'è un solo allenatore straniero nella lista attuale di Aurelio De Laurentiis

TuttoNapoli.net

Non Julian Nagelsmann, non Sergio Coinceçao e neanche Luis Enrique. C'è un solo allenatore straniero nella lista attuale di Aurelio De Laurentiis, stando a quanto riferito da La Repubblica, ed è Rafa Benitez: "Fa parte di nuovo della lista dei papabili ed è in corsa per un gran ritorno". Ma "è statisticamente abbastanza improbabile", si legge ancora sul quotidiano, che il volante della squadra venga affidato a un pilota in arrivo dall’estero": più probabili le soluzioni italiane come Vincenzo Italiano e Thiago Motta.