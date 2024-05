Repubblica - Osimhen out per infortunio lieve, assomiglia a un segnale di resa

Nella giornata di ieri Victor Osimhen ha svolto soltanto terapie a causa di un altro affaticamento muscolare

TuttoNapoli.net

Nella giornata di ieri Victor Osimhen ha svolto soltanto terapie a causa di un altro affaticamento muscolare, ha lavorato per smaltirlo ma i segnali non sono ancora incoraggianti per l'attaccante nigeriano in vista della trasferta di Firenze, gara che si giocherà venerdì sera e in cui il Napoli si giocherà le residue speranze di qualificazione in Conference League.

Sulla probabile assenza del nigeriano, scrive così l'edizione odierna di Repubblica: "Pure lo stop di Victor Osimhen per un infortunio lieve assomiglia a un segnale di resa, sulla falsariga della bandiera bianca alzata da Di Lorenzo e dai suoi compagni nelle partite scorse".