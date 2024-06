Repubblica: "Per Di Lorenzo è stato come un film di Dario Argento dal vivo"

Maurizio Crosetti sul quotidiano Repubblica commenta la brutta prova dell'Italia contro la Spagna

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Crosetti sul quotidiano Repubblica commenta la brutta prova dell'Italia contro la Spagna e in modo particolare si focalizza sulle difficoltà di Di Lorenzo: "L’analisi di questa sfida mai nata è terribilmente facile: agli azzurri non è riuscito niente. Non il recupero della palla, non il più elementare disegno di gioco (centrocampo esile come un filo di ragno), non il rinculo che tocca al centroboa (per Scamacca è una bocciatura forse senza appello), non la gestione delle corsie laterali dove la Spagna è padrona dei sette mari (per Di Lorenzo, un film di Dario Argento dal vivo), non un tiro in porta.

Né i titolari né i rincalzi hanno saputo ridurre una distanza abissale che il punteggio non racconta, visto che lo striminzito uno a zero è l’unica grazia (relativa) che ci cala dall’alto. Non basta per garantirci il passaggio agli ottavi, che dovremo strappare a nonno Modric (ci basterà un pareggio), e immaginiamo che le ginocchia azzurre un po’ tremeranno, anche solo per forza d’inerzia, visto il grottesco ballo al quale gli spagnoli ci hanno costretti".