Repubblica - Possibile nemesi storica: da uno scudetto perso a uno vinto in albergo?

Possibile nemesi storica: da uno scudetto perso a uno vinto in albergo?

Che bella giornata, ieri, a Napoli. A partire dal pomeriggio, con la sconfitta dell'Inter, per finire a sera tarda col successo del Napoli. Una giornata raccontata da La Repubblica: "L’Inter è infatti andata di nuovo ko e la città è stata piacevolmente scossa da due boati di gioia: il primo alle 15.24, quando a San Siro i campioni d’Italia hanno subito il gol di Soule’: argentino e mancino, tanto per gradire. Il secondo poco prima delle 17, quando l’arbitro Fabbri ha fischiato la fine della partita a Milano e sancito la vittoria della Roma di Claudio Ranieri, che ha indirettamente tirato la volata alla squadra di Antonio Conte.

Il tecnico leccese e i suoi giocatori erano in ritiro nel solito quartier generale di Pozzuoli e hanno visto insieme la gara alla tv, nella speranza di diventare nell’avvincente e tesissimo epilogo del campionato i protagonisti di una nemesi storica: da uno scudetto perso ( nel 2018) a uno vinto in albergo. Superstiti di quel gruppo non ce ne sono più, nello spogliatoio di Castel Volturno, a parte qualche componente dello staff medico e alcuni tra fisioterapisti e magazzinieri".