Repubblica - Raspadori può tornare titolare con il Torino, ma modulo non sarà 3-5-2

vedi letture

Questo è ciò che si legge sull'edizione odierna di Repubblica

Giacomo Raspadori può tornare titolare con il Torino, ma il modulo a cui si affierà Antonio Conte non sarà il 3-5-2. Questo è ciò che si legge sull'edizione odierna di Repubblica: "Il Napoli ha già sopportato strada facendo troppi stravolgimenti tattici e non è detto che il tecnico opti quindi di nuovo per la rivoluzione. Il punto fermo per la volata scudetto è quasi sicuramente il ritorno tra i titolari di Giacomo Raspadori, apparso tra l’altro in ottima forma nello spezzone di gara giocato a Monza.

L’attaccante della Nazionale sarebbe però a suo agio pure nel 4-2-3-1, che in questo momento è il modulo in pole position per la sfida col Torino. Gli azzurri hanno altri 3 giorni per lavorarci su e avranno comunque di riserva l’arma di Noah Okafor, si spera in condizioni fisiche finalmente soddisfacenti" scrive il quotidiano.