Repubblica - Rinnovo Gattuso, in settimana l'ufficialità: le ultime

Pronta l’ufficialità per il rinnovo di Rino Gattuso. Lo scrive l’edizione odierna di Repubblica, che racconta di un Aurelio De Laurentiis pronto a scendere in campo in prima persona per dirimere la questione.

Il patron ha dato mandato ai suoi legali di inviare la bozza del nuovo contratto, a quel punto Gattuso dovrà rileggerlo e controfirmarlo. “Poi arriverà - scrive il quotidiano - quasi certamente nel corso di questa settimana la conferma ufficiale del tecnico fino al 2023, con un’opzione per la stagione successiva”.