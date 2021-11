Repubblica - Sosta ha peggiorato l'Inter, Inzaghi in ansia per 3 giocatori

La sosta ha portato brutte notizie per Simone Inzaghi, ne parla oggi nel dettaglio La Repubblica: “Il Napoli spera di essere ancora primo in classifica a maggio e si non vuole accontentare del titolo platonico di re del 2021. Spalletti ha alzato l’asticella e spera di aver superato con pochi danni la parentesi delle nazionali, in cui gli azzurri hanno confermato di attraversare un gran periodo di forma (in gol Osimhen, Elmas, Anguissa, Rrahmani e Di Lorenzo) e hanno patito solo l’infortunio muscolare di Ounas. Peggio è andata invece a Simone Inzaghi, che ha già la certezza di aver perso de Vrji e Sanchez ed è in ansia per le condizioni non ottimali di Dzeko, Lautaro e Bastoni. I top player non si fermano mai, nemmeno durante la sosta del campionato”, si legge.