Repubblica - Trasferta Eintracht, il motivo per cui la gara è considerata ad altro rischio

TuttoNapoli.net

"La sfida è considerata ad alto rischio per quanto riguarda l’ordine pubblico per la rivalità tra gli ultra: quelli del Napoli legati all'Hertha Berlino, mentre i tedeschi sono gemellati con gli ultras dell'Atalanta". L'edizione odierna dii Repubblica ha svelato il motivo per cui potrebbero esserci tensioni durante la trasferta in Germania dei tifosi azzurri il prossimo 21 febbraio.