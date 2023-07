I segreti dello scouting del Napoli e la scelta (meno dispendiosa) che piace ad ADL

Selezione capillare: un metodo di selezione che il Napoli ha affinato in questi anni e che piace molto ad Aurelio De Laurentiis.

Selezione capillare: un metodo di selezione che il Napoli ha affinato in questi anni e che piace molto ad Aurelio De Laurentiis. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Itakura rientra da tempo in una ristretta selezione operata dallo scouting azzurro. Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani in questi ultimi anni hanno affinato un metodo di lavoro che piace molto al presidente Aurelio De Laurentiis perché è meno dispendioso (non si va più in giro a valutare giocatori) ma si lavora sui database con un’ulteriore scrematura capillare per stabilire i calciatori che fanno al caso di quello che serve.

E nella lista per sostituire Kim - quando è apparsa abbastanza probabile la sua partenza - sono stati selezionati profili che avessero determinate caratteristiche. Il resto lo fa il mercato e le soluzioni che possono essere realizzabili, oltre alla sostenibilità economica".