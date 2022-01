Tuttosport - A Bologna decisivi due elementi disastrosi contro la Fiorentina

Ritorni fondamentali in casa Napoli per la vittoria sul campo del Bologna. Lo sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport: "Lo 0-2 del Dall'Ara è arrivato anche grazie al rientro in squadra di elementi come Fabian Ruiz e Lozano , disastrosi pochi giorni prima in Coppa Italia contro la Fiorentina e abili nel riscatto anche personale lunedì sera.

Poi, con il cannibale Osimhen di nuovo al centro dell'attacco, nessun traguardo può essere precluso a una squadra che non ha smesso di credere che il prosieguo del campionato potrebbe restituire quanto sottrattole dal Covid, dagli infortuni e dalla Coppa d’Africa".