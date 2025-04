Tuttosport - Conte, mollare subito ADL non sarà facile: Giuntoli può confermarlo

Le parole di Antonio Conte di ieri in conferenza stampa trovano spazio anche sul'edizione odierna del quotidiano torinese Tuttosport. Nel raccontare delle vicende juventine, con Tudor che in caso di qualificazione Champions punta alla riconferma, sono appunto da registrare le dichiarazioni del tecnico del Napoli che, scrive il quotidiano:

"ha acceso la fantasia e la voglia dei bianconeri contiani: «Sono state dette tan-te cose ad inizio d’anno da parte mia, alcune posso confermar- le, altre non posso confermarle. Non rinnego niente, ma ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare tutto quello che ho detto. E’ stato chiaro anche il discorso di Kvara, dissi Napoli non doveva essere un club di passaggio, non vorrei passare per bugiardo su cose disattese. In questi 8 mesi qui a Napoli ho capito che tan- te cose qui a Napoli non si pos- sono fare». Prove di divorzio? Presto per dirlo, certo è che un abbozzo, forse anche qualcosa più di un rimpianto, c’è. Ma si sa che lasciare il Napoli prima del previsto con De Laurentiis non è facile. Chiedere a Giuntoli per conferma".