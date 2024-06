Tuttosport - Di Lorenzo accende la sfida Manna-Giuntoli e Conte-Juve

Gli azzurri hanno puntato su due ex bianconeri, il ds Manna e il tecnico Antonio Conte, e sfidano a loro volta l'ex Cristiano Giuntoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si accende il duello a distanza tra Juventus e Napoli. Gli azzurri hanno puntato su due ex bianconeri, il ds Manna e il tecnico Antonio Conte, e sfidano a loro volta l'ex Cristiano Giuntoli. "Conte ha aspettato, a lungo, pronto a cogliere l’occasione nel caso in cui lo scenario in casa bianconera potesse cambiare, poi ha capito e ha ceduto al pressing di De Laurentiis" scrive quest'oggi Tuttosport.

Pronto un duello per Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese, che piace ai bianconeri e anche agli azzurri e attenzione anche al futuro di Giovanni Di Lorenzo che ha annunciato l'addio ma il Napoli non vuole lasciarlo partire. La Juve è sulle sue tracce, Conte pronto a mettere in campo pure Oriali per convincere il capitano.