Tuttosport: "Fischi per Milik, ma lui sogna rivincita al Maradona. Farà come il Pipita?"

Tra Arek Milik e Napoli non è mai nato quell'amore viscerale che per qualche tempo unì alla citta Gonzalo Higuain e Maurizio Sarri

TuttoNapoli.net

Tra Arek Milik e Napoli non è mai nato quell'amore viscerale che per qualche tempo unì alla città Gonzalo Higuain e Maurizio Sarri, e dunque, per quanto burrascoso sia stato il suo addio, il successivo trasferimento in bianconero non ha prodotto lo stesso strappo lacerante. È però innegabile - sottolinea Tuttosport - che quella del Maradona non possa essere una gara come tutte le altre per il polacco, al quale verranno con ogni probabilità dedicati parecchi fischi in più rispetto a tutti gli altri compagni di squadra.