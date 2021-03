Tuttosport - Ghoulam non adatto a marcare Berardi: due alternative a sinistra

Torna Diego Demme dal primo minuto. Si parla delle scelte di formazione di Gattuso per la sfida al Sassuolo sull'edizione odierna di Tuttosport, partendo dalla mediana: "Il centrocampista dovrebbe essere schierato dal via al posto di Bakayoko. Un po’ per far respirare l’ex Chelsea, ma anche perché col Sassuolo della gente rapida, serve un piccoletto sveglio e reattivo in mezzo al campo.

Stessa logica ha adottato Ringhio per la marcatura del talentuoso Berardi, laterale destro dei neroverdi. Non è soggetto adatto a Ghoulam, che non riesce ancora a giocare tre partite in una settimana, mentre più adatto sarebbe Hysaj. Se l’albanese comunicherà di sentirsela di giocare dal primo minuto (è reduce da un infortunio muscolare), sarà lui a marcare Berardi, altrimenti toccherà a Mario Rui".