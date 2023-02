Tuttosport - Haaland-Osimhen come Messi-CR7: si contenderanno Pallone d'Oro

Il giornalista Raffaele Auriemma elogia Osimhen e sull'edizione odierna del quotidiano Tuttosport scrive

Il giornalista Raffaele Auriemma elogia Osimhen e sull'edizione odierna del quotidiano Tuttosport scrive: "Osimhen e Haaland, il nigeriano e il norvegese sono due ragazzi terribili che in futuro dovrebbero spartirsi anno per anno il Pallone d’Oro. Proprio come prima facevano Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Victor vuole consacrarsi a livello europeo per meritarsi l’investitura di degno erede dei due fenomeni, che ha già superato per una statistica che rappresenta cosa potrebbe diventare Osimhen in futuro: ha segnato i suoi primi 100 gol in appena 197 partite, mentre a Messi ne erano servite 210 e a CR7 addirittura 301".