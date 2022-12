Tuttosport in vista di Inter-Napoli: "Anno scorso decisiva, Spalletti andò in crisi"

Scrive così l'edizione odierna di Tuttosport in merito alla lotta Scudetto, in cui Inter e Milan sono le principali contendenti agli azzurri

"Riparte l’assalto al Napoli" . Scrive così l'edizione odierna di Tuttosport in merito alla lotta Scudetto, in cui Inter e Milan sono le principali contendenti agli azzurri: " Oggi riprendono a lavorare sia Milan che Inter. Curiosamente, Stefano Pioli e Simone Inzaghi hanno entrambi fissato l’inizio della preparazione il 2 dicembre, a poco più di un mese dalla prima giornata di campionato del 2023. Una prima in salsa lombardo-campana. I rossoneri il 4 gennaio apriranno la Serie A con l’anticipo delle 12.30 in casa della Salernitana, ma il clou sarà alle 20.45 quando l’Inter ospiterà a San Siro proprio il Napoli.

Una partita che potrebbe già essere decisiva per la lotta scudetto, dell’Inter, al momento a 11 punti di distacco dagli azzurri, ma anche del Milan che cercherà di vincere all’Arechi per portarsi a meno 6 dalla squadra di Spalletti e tifare così per i cugini nerazzurri. La stagione scorsa, con Napoli e Milan in fuga dopo dodici giornate, fu proprio la sfida a Milano fra Inter e Napoli che cambiò lo sviluppo del campionato: vinsero i nerazzurri 3-2 e la squadra di Spalletti andò poi in crisi. Milan e Inter dunque ripartono e lo faranno anche con giocatori importanti che sono stati assenti - chi più, chi meno - nella prima fase; con elementi sui cui i club hanno investito forte e che i due tecnici dovranno cercare di rivalutare e con all’orizzonte un mercato di gennaio che potrebbe riservare delle sorprese".