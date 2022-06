Tuttosport - Intesa chiusa per Deulofeu: affare da 15 milioni!

Gerard Deulofeu ad un passo dal al Napoli: questa la notizia diffusa dall'edizione odierna di Tuttosport.

Gerard Deulofeu ad un passo dal al Napoli: questa la notizia diffusa dall'edizione odierna di Tuttosport. Questi gli aggiornamenti sull'affare che dovrebbe portare lo spagnolo in maglia Napoli: "L’intesa con i friulani sta per essere chiusa con 15 milioni cash, più una serie di bonus che porterebbero la somma fino ad un massimo di 18 milioni. Per Deulofeu, che percepisce all’Udinese circa 1.9 milioni lordi, il ds Giuntoli ha preparato un accordo 4+1 grazie al quale lo spagnolo raddoppierà il suo attuale ingaggio".