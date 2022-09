Tuttosport - Ora c'è la fame: spogliatoio svuotato di chi pensava a ricchi ingaggi altrove

Luciano Spalletti non ha ancora vinto lo Scudetto da allenatore, ma chissà che non possa essere l'occasione giusta questa stagione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti non ha ancora vinto lo Scudetto da allenatore, ma chissà che non possa essere l'occasione giusta questa stagione. A scriverlo è Tuttosport: "Magari ci riuscirà quest'anno, vista la caratura della squadra di cui dispone, con ragazzi bravi ed affamati, inseriti in uno spogliatoio svuotato di chi pensava di chiudere la carriera con un ricco ingaggio altrove".