Tuttosport - Se Lozano non segna a porta spalancata puoi prendertela con la sfortuna?

Il Napoli ha un problema in attacco, reso evidente dalla rete inviolata tenuta dallo Spezia al Maradona. E non si tratta di sfortuna, come scrive Tuttosport: "Il Napoli segna pure due volte, con Lozano e Petagna, doppio sforzo vanificato da due fischi del direttore di gara. Il Napoli è in crescita e lo Spezia prova ad alleggerire su Bastoni o su Manaj. Se poi Lozano che, con la porta spalancata appoggia la palla troppo timidamente ed Erlic salva sulla linea, con chi te la vuoi prendere, con la sfortuna?