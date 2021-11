Tuttosport: "Spalletti fa gli scongiuri per riavere i nazionali integri e senza Covid"

Uno Spalletti che fa gli scongiuri in attesa dei vari ritorni dei nazionali. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "Impossibile che il tecnico non abbia dato uno sguardo al calendario e non si sia accorto che nelle prossime otto partite dovrà vedersela con Inter, Lazio, Atalanta, Milan e Juventus, cioè ben 5 concorrenti per la corsa ad un posto in zona Champions. E’ questa la fase cruciale della stagione partenopea ed il coach di Certaldo fa gli scongiuri affinchè i 14 nazionali tornino integri e senza aver contratto il Covid 19, come capitato di recente a Demme".