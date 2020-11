Tuttosport su Mertens: "Il ruolo di trequartista non gli è troppo congeniale. Un dato preoccupa..."

Dries Mertens contro il Rijeka sarà ancora titolare e giocherà nel ruolo a lui non troppo congeniale di trequartista. Questo quanto scrive l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport. Non brilla, in quella posizione, l'attaccante belga, spento da troppe partite, a secco dal 27 settembre, gara col Genoa, ovvero da quattro gare. Un dato che fa riflettere rispetto alla sua fertilità in ziona offensiva. Ma Gattuso va avanti per la sua squadra e crede sia quello il ruolo giusto per Mertens.